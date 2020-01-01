Токеноміка ebUSD Stablecoin (EBUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про ebUSD Stablecoin (EBUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Офіційний вебсайт: https://ebisu.money/ Купити EBUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ebUSD Stablecoin (EBUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 216,69K $ 216,69K $ 216,69K Загальна пропозиція: $ 218,00K $ 218,00K $ 218,00K Циркуляційна пропозиція: $ 218,00K $ 218,00K $ 218,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 216,69K $ 216,69K $ 216,69K Історичний максимум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Історичний мінімум: $ 0,989753 $ 0,989753 $ 0,989753 Поточна ціна: $ 0,994011 $ 0,994011 $ 0,994011 Дізнайтеся більше про ціну ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Токеноміка ebUSD Stablecoin (EBUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ebUSD Stablecoin (EBUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EBUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EBUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EBUSD, досліджуйте ціну токена EBUSD в реальному часі!

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