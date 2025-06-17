Ціна ebUSD Stablecoin (EBUSD)
Поточна ціна ebUSD Stablecoin (EBUSD) сьогодні становить 0,995173 USD з ринковою капіталізацією $ 137,44K USD. Ціна EBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ebUSD Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ebUSD Stablecoin протягом дня — -0,00%
- циркуляційна пропозиція – 138,11K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ebUSD Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ebUSD Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ebUSD Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ebUSD Stablecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ebUSD Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
-0,00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.
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