Сьогоднішня ціна EbolaVirus

Поточна ціна EbolaVirus (EBOLA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EBOLA до USD становить $ 0 за EBOLA.

EbolaVirus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 490, з циркуляційною пропозицією у 999,37M EBOLA. Протягом останніх 24 годин EBOLA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EBOLA змінився на +1,80% за останню годину та на +13,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо EbolaVirus (EBOLA)

Ринкова капіталізація $ 49,49K$ 49,49K $ 49,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,49K$ 49,49K $ 49,49K Циркуляційне постачання 999,37M 999,37M 999,37M Загальна пропозиція 999 369 587,373438 999 369 587,373438 999 369 587,373438

Поточна ринкова капіталізація EbolaVirus — $ 49,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EBOLA — 999,37M, зі загальною пропозицією 999369587.373438. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,49K.