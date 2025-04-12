Ціна eBlockStock (EBSO)
Поточна ціна eBlockStock (EBSO) сьогодні становить 0.01186319 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBSO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності eBlockStock:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни eBlockStock протягом дня — +3.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eBlockStock до USD становила $ +0.00034675.
За останні 30 днів зміна ціни eBlockStock до USD становила $ -0.0014900463.
За останні 60 днів зміна ціни eBlockStock до USD становила $ -0.0014900463.
За останні 90 днів зміна ціни eBlockStock до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034675
|+3.01%
|30 днів
|$ -0.0014900463
|-12.56%
|60 днів
|$ -0.0014900463
|-12.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін eBlockStock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+3.01%
-0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockben is building a bridge between the traditional financial world and the crypto space.The BlockBen ecosystem technical advantage is lying in its blockchain technology, which is a hybrid next generation blockchain called Natrix. eBSO is the unique platform token of the BlockBen ecosystem. eBSO receives a percentage after every transaction happening in the BlockBen ecosystem which is credited in gold into the eBSO gold pool. eBSO has unlimited growth potential through its continuously growing gold pool.
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