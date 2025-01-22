Ціна eBit (EBIT)
Поточна ціна eBit (EBIT) сьогодні становить 0.00234178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності eBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.25 USD
- зміна ціни eBit протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eBit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни eBit до USD становила $ +0.0000536808.
За останні 60 днів зміна ціни eBit до USD становила $ -0.0009636862.
За останні 90 днів зміна ціни eBit до USD становила $ -0.004200068480404175.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000536808
|+2.29%
|60 днів
|$ -0.0009636862
|-41.15%
|90 днів
|$ -0.004200068480404175
|-64.20%
Останній аналіз цін eBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
eBit stands at the forefront of the online gambling industry, revolutionizing the space with blockchain technology. By integrating the $eBit token into an extensive online casino platform, it offers unparalleled gaming experiences combined with lucrative opportunities for token holders. eBit's unique ecosystem is designed to benefit players, developers, and investors through a transparent, secure, and dynamic platform.
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