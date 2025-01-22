Сьогоднішня ціна eBit (EBIT)

Поточна ціна eBit (EBIT) сьогодні становить 0.00234178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності eBit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.25 USD

- зміна ціни eBit протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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