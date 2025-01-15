Сьогоднішня ціна EBERT (EBERT)

Поточна ціна EBERT (EBERT) сьогодні становить 0.00109521 USD з ринковою капіталізацією $ 488.43K USD. Ціна EBERT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EBERT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.07K USD

- зміна ціни EBERT протягом дня — +23.67%

- циркуляційна пропозиція – 444.44M USD

Отримуйте оновлення цін EBERT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EBERT.