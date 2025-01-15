Сьогоднішня ціна eBeat AI (BEATAI)

Поточна ціна eBeat AI (BEATAI) сьогодні становить 0.01958853 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна BEATAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності eBeat AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 371.47K USD

- зміна ціни eBeat AI протягом дня — -33.62%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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