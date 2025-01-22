Ціна Ebabil IO (EBABIL)
Поточна ціна Ebabil IO (EBABIL) сьогодні становить 0.00028612 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBABIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ebabil IO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD
- зміна ціни Ebabil IO протягом дня — -3.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ebabil IO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ebabil IO до USD становила $ -0.0000760713.
За останні 60 днів зміна ціни Ebabil IO до USD становила $ -0.0001219758.
За останні 90 днів зміна ціни Ebabil IO до USD становила $ -0.000707844686164502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.86%
|30 днів
|$ -0.0000760713
|-26.58%
|60 днів
|$ -0.0001219758
|-42.63%
|90 днів
|$ -0.000707844686164502
|-71.21%
Останній аналіз цін Ebabil IO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
-3.86%
-5.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ebabil IO Token (EBABIL) is a meme coin that aims to provide a fun and interactive experience in the financial technology space.
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