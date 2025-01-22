Сьогоднішня ціна Ebabil IO (EBABIL)

Поточна ціна Ebabil IO (EBABIL) сьогодні становить 0.00028612 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBABIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ebabil IO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD

- зміна ціни Ebabil IO протягом дня — -3.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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