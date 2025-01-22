Сьогоднішня ціна EaveAI (EAVE)

Поточна ціна EaveAI (EAVE) сьогодні становить 0.480415 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EaveAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.06K USD

- зміна ціни EaveAI протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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