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Поточна ціна Eaton Corporation plc xStock сьогодні становить 392,41 USD. Ринкова капіталізація ETNX становить 147 115 USD. Відстежуйте оновлення цін ETNX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Eaton Corporation plc xStock сьогодні становить 392,41 USD. Ринкова капіталізація ETNX становить 147 115 USD. Відстежуйте оновлення цін ETNX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ETNX

Інформація про ціну ETNX

Що таке ETNX

Офіційний вебсайт ETNX

Токеноміка ETNX

Прогноз ціни ETNX

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Ціна Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ETNX до USD:

$392,41
$392,41$392,41
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Eaton Corporation plc xStock (ETNX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:11:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Eaton Corporation plc xStock

Поточна ціна Eaton Corporation plc xStock (ETNX) сьогодні становить $ 392,41, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETNX до USD становить $ 392,41 за ETNX.

Eaton Corporation plc xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 147 115, з циркуляційною пропозицією у 375,59 ETNX. Протягом останніх 24 годин ETNX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 421,25, тоді як історичний мінімум — $ 361,78.

У короткостроковій динаміці ETNX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,21.

Ринкова інформація щодо Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

$ 147,12K
$ 147,12K$ 147,12K

$ 11,21
$ 11,21$ 11,21

$ 52,57M
$ 52,57M$ 52,57M

375,59
375,59 375,59

134 214,1615361297
134 214,1615361297 134 214,1615361297

Поточна ринкова капіталізація Eaton Corporation plc xStock — $ 147,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,21. Циркуляційна пропозиція ETNX — 375,59, зі загальною пропозицією 134214.1615361297. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,57M.

Історія ціни Eaton Corporation plc xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 421,25
$ 421,25$ 421,25

$ 361,78
$ 361,78$ 361,78

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Eaton Corporation plc xStock (ETNX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eaton Corporation plc xStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eaton Corporation plc xStock до USD становила $ -16,2051595650.
За останні 60 днів зміна ціни Eaton Corporation plc xStock до USD становила $ +9,7782685850.
За останні 90 днів зміна ціни Eaton Corporation plc xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -16,2051595650-4,12%
60 днів$ +9,7782685850+2,49%
90 днів----

Прогноз ціни Eaton Corporation plc xStock

Прогноз ціни Eaton Corporation plc xStock (ETNX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ETNX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Eaton Corporation plc xStock (ETNX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Eaton Corporation plc xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Eaton Corporation plc xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ETNX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Eaton Corporation plc xStock.

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Ресурс Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Eaton Corporation plc xStock

Які торговельні права зараз має Eaton Corporation plc xStock?

Поточна ціна: ₴17299.2724231028480000, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає ETNX увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Eaton Corporation plc xStock?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо ETNX?

З кількістю токенів 375.5861419004968 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Eaton Corporation plc xStock порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴18570.6748253920000000 та ATL — ₴15948.9584292707840000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Eaton Corporation plc xStock сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Eaton Corporation plc xStock.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:11:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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