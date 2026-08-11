Сьогоднішня ціна Eaton Corporation plc xStock

Поточна ціна Eaton Corporation plc xStock (ETNX) сьогодні становить $ 392,41, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETNX до USD становить $ 392,41 за ETNX.

Eaton Corporation plc xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 147 115, з циркуляційною пропозицією у 375,59 ETNX. Протягом останніх 24 годин ETNX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 421,25, тоді як історичний мінімум — $ 361,78.

У короткостроковій динаміці ETNX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,21.

Ринкова інформація щодо Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Ринкова капіталізація $ 147,12K$ 147,12K $ 147,12K Обсяг (за 24 год) $ 11,21$ 11,21 $ 11,21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,57M$ 52,57M $ 52,57M Циркуляційне постачання 375,59 375,59 375,59 Загальна пропозиція 134 214,1615361297 134 214,1615361297 134 214,1615361297

Поточна ринкова капіталізація Eaton Corporation plc xStock — $ 147,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,21. Циркуляційна пропозиція ETNX — 375,59, зі загальною пропозицією 134214.1615361297. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,57M.