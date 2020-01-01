Токеноміка Eat Trade Fart (ETF) Дізнайтеся ключову інформацію про Eat Trade Fart (ETF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eat Trade Fart (ETF) The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Офіційний вебсайт: http://www.eattradefart.com Купити ETF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eat Trade Fart (ETF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eat Trade Fart (ETF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 111.87K $ 111.87K $ 111.87K Загальна пропозиція: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Циркуляційна пропозиція: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (повністю розведена вартість): $ 111.87K $ 111.87K $ 111.87K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00011166 $ 0.00011166 $ 0.00011166 Дізнайтеся більше про ціну Eat Trade Fart (ETF)

Токеноміка Eat Trade Fart (ETF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eat Trade Fart (ETF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETF, досліджуйте ціну токена ETF в реальному часі!

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