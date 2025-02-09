Ціна Eat Trade Fart (ETF)
Поточна ціна Eat Trade Fart (ETF) сьогодні становить 0.00037415 USD з ринковою капіталізацією $ 374.01K USD. Ціна ETF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eat Trade Fart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD
- зміна ціни Eat Trade Fart протягом дня — +15.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eat Trade Fart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eat Trade Fart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eat Trade Fart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eat Trade Fart до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eat Trade Fart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+15.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world.
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