Сьогоднішня ціна Eat Trade Fart (ETF)

Поточна ціна Eat Trade Fart (ETF) сьогодні становить 0.00037415 USD з ринковою капіталізацією $ 374.01K USD. Ціна ETF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eat Trade Fart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни Eat Trade Fart протягом дня — +15.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

Отримуйте оновлення цін ETF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETF.