Сьогоднішня ціна EasyFi V2 (EZ)

Поточна ціна EasyFi V2 (EZ) сьогодні становить 0.0086021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EasyFi V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 539.31 USD

- зміна ціни EasyFi V2 протягом дня — +5.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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