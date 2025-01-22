Сьогоднішня ціна EasyCake (MCAKE)

Поточна ціна EasyCake (MCAKE) сьогодні становить 0.265166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EasyCake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.97 USD

- зміна ціни EasyCake протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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