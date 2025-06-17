Ціна Eastworld (SN94)
Поточна ціна Eastworld (SN94) сьогодні становить 0,97542 USD з ринковою капіталізацією $ 364,54K USD. Ціна SN94 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eastworld:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eastworld протягом дня — +10,07%
- циркуляційна пропозиція – 373,73K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eastworld до USD становила $ +0,089209.
За останні 30 днів зміна ціни Eastworld до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eastworld до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eastworld до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,089209
|+10,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eastworld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,02%
+10,07%
+30,95%
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