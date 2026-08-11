Сьогоднішня ціна Ease Staked NXM

Поточна ціна Ease Staked NXM (STNXM) сьогодні становить $ 52,69, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STNXM до USD становить $ 52,69 за STNXM.

Ease Staked NXM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 005 611, з циркуляційною пропозицією у 113,96K STNXM. Протягом останніх 24 годин STNXM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 62,88, тоді як історичний мінімум — $ 39,07.

У короткостроковій динаміці STNXM змінився на -- за останню годину та на +18,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 465,91.

Ринкова інформація щодо Ease Staked NXM (STNXM)

Ринкова капіталізація $ 6,01M$ 6,01M $ 6,01M Обсяг (за 24 год) $ 465,91$ 465,91 $ 465,91 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,01M$ 6,01M $ 6,01M Циркуляційне постачання 113,96K 113,96K 113,96K Загальна пропозиція 113 960,5540291475 113 960,5540291475 113 960,5540291475

Поточна ринкова капіталізація Ease Staked NXM — $ 6,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 465,91. Циркуляційна пропозиція STNXM — 113,96K, зі загальною пропозицією 113960.5540291475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,01M.