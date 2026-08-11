Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Ease Staked NXM сьогодні становить 52,69 USD. Ринкова капіталізація STNXM становить 6 005 611 USD. Відстежуйте оновлення цін STNXM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ease Staked NXM сьогодні становить 52,69 USD. Ринкова капіталізація STNXM становить 6 005 611 USD. Відстежуйте оновлення цін STNXM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STNXM

Інформація про ціну STNXM

Що таке STNXM

Whitepaper STNXM

Офіційний вебсайт STNXM

Токеноміка STNXM

Прогноз ціни STNXM

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ease Staked NXM

Ціна Ease Staked NXM (STNXM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STNXM до USD:

$52,69
$52,69$52,69
+33,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ease Staked NXM (STNXM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:06:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ease Staked NXM

Поточна ціна Ease Staked NXM (STNXM) сьогодні становить $ 52,69, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STNXM до USD становить $ 52,69 за STNXM.

Ease Staked NXM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 005 611, з циркуляційною пропозицією у 113,96K STNXM. Протягом останніх 24 годин STNXM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 62,88, тоді як історичний мінімум — $ 39,07.

У короткостроковій динаміці STNXM змінився на -- за останню годину та на +18,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 465,91.

Ринкова інформація щодо Ease Staked NXM (STNXM)

$ 6,01M
$ 6,01M$ 6,01M

$ 465,91
$ 465,91$ 465,91

$ 6,01M
$ 6,01M$ 6,01M

113,96K
113,96K 113,96K

113 960,5540291475
113 960,5540291475 113 960,5540291475

Поточна ринкова капіталізація Ease Staked NXM — $ 6,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 465,91. Циркуляційна пропозиція STNXM — 113,96K, зі загальною пропозицією 113960.5540291475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,01M.

Історія ціни Ease Staked NXM у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 62,88
$ 62,88$ 62,88

$ 39,07
$ 39,07$ 39,07

--

--

+18,52%

+18,52%

Історія ціни Ease Staked NXM (STNXM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ease Staked NXM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ease Staked NXM до USD становила $ +9,7603693660.
За останні 60 днів зміна ціни Ease Staked NXM до USD становила $ +8,2688840740.
За останні 90 днів зміна ціни Ease Staked NXM до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +9,7603693660+18,52%
60 днів$ +8,2688840740+15,69%
90 днів----

Прогноз ціни Ease Staked NXM

Прогноз ціни Ease Staked NXM (STNXM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STNXM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Ease Staked NXM (STNXM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ease Staked NXM потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ease Staked NXM у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STNXM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ease Staked NXM.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про Ease Staked NXM

Яка ціна Ease Staked NXM у реальному часі?

Ease Staked NXM торгується за ціною ₴2322.0085727094960000, що вказує на зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є STNXM сьогодні?

Волатильність ціни STNXM протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Ease Staked NXM за останні 24 години?

Токен коливався між ₴0E-15 (низька ціна) і ₴0E-15 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував STNXM?

За останні 24 години STNXM зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴2771.0741896369920000, а найнижча — ₴1721.7854419388880000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Ease Staked NXM?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як STNXM порівнюється з іншими токенами категорії Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens?

У категорії Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens STNXM демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Ease Staked NXM

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:06:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ease Staked NXM (STNXM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Ease Staked NXM

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4224
$0,4224$0,4224

+322,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52543
$0,52543$0,52543

+950,86%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01650
$0,01650$0,01650

+31,68%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17698
$0,17698$0,17698

-12,34%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,4562
$3,4562$3,4562

+91,89%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52543
$0,52543$0,52543

+950,86%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,025847
$0,025847$0,025847

+73,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,4562
$3,4562$3,4562

+91,89%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00860
$0,00860$0,00860

+43,57%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0166
$0,0166$0,0166

+18,57%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?