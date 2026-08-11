Сьогоднішня ціна EarthMeta [OLD]

Поточна ціна EarthMeta [OLD] (EMT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMT до USD становить $ 0 за EMT.

EarthMeta [OLD] наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у 0,00 EMT. Протягом останніх 24 годин EMT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,196647, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EMT змінився на -9,85% за останню годину та на -5,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо EarthMeta [OLD] (EMT)

Ринкова капіталізація $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EarthMeta [OLD] — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMT — 0,00, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 0,00.