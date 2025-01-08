Ціна EarthFund (1EARTH)
Поточна ціна EarthFund (1EARTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.37K USD. Ціна 1EARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EarthFund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.60K USD
- зміна ціни EarthFund протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 355.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EarthFund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EarthFund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EarthFund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EarthFund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.20%
|30 днів
|$ 0
|-39.86%
|60 днів
|$ 0
|-15.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EarthFund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-1.20%
-3.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world.
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