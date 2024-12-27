Сьогоднішня ціна EarthByt (EBYT)

Поточна ціна EarthByt (EBYT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.69K USD. Ціна EBYT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EarthByt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.13K USD

- зміна ціни EarthByt протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 89.19T USD

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