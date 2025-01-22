Ціна Earth 2 Essence (ESS)
Поточна ціна Earth 2 Essence (ESS) сьогодні становить 0.055676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Earth 2 Essence:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.84K USD
- зміна ціни Earth 2 Essence протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ESS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Earth 2 Essence до USD становила $ +0.00041746.
За останні 30 днів зміна ціни Earth 2 Essence до USD становила $ -0.0060654547.
За останні 60 днів зміна ціни Earth 2 Essence до USD становила $ -0.0011694632.
За останні 90 днів зміна ціни Earth 2 Essence до USD становила $ +0.005657092215288724.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041746
|+0.76%
|30 днів
|$ -0.0060654547
|-10.89%
|60 днів
|$ -0.0011694632
|-2.10%
|90 днів
|$ +0.005657092215288724
|+11.31%
Останній аналіз цін Earth 2 Essence: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
+0.76%
-5.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Earth 2 is a concept for a second virtual Earth; a metaverse, between virtual and physical reality in which real-world geolocations on a sectioned map correspond to geographically accurate digital virtual environments inside a 1:1 scale virtual Earth which can also be used to mine Essence.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ESS до AUD
A$0.08852484
|1 ESS до GBP
￡0.04509756
|1 ESS до EUR
€0.05344896
|1 ESS до USD
$0.055676
|1 ESS до MYR
RM0.24720144
|1 ESS до TRY
₺1.98373588
|1 ESS до JPY
¥8.68155868
|1 ESS до RUB
₽5.539762
|1 ESS до INR
₹4.81987132
|1 ESS до IDR
Rp912.72116544
|1 ESS до PHP
₱3.26094332
|1 ESS до EGP
￡E.2.79938928
|1 ESS до BRL
R$0.33516952
|1 ESS до CAD
C$0.07961668
|1 ESS до BDT
৳6.74180684
|1 ESS до NGN
₦86.31895688
|1 ESS до UAH
₴2.34562988
|1 ESS до VES
Bs3.06218
|1 ESS до PKR
Rs15.43951156
|1 ESS до KZT
₸29.0127636
|1 ESS до THB
฿1.88908668
|1 ESS до TWD
NT$1.82505928
|1 ESS до CHF
Fr0.0501084
|1 ESS до HKD
HK$0.43315928
|1 ESS до MAD
.د.م0.55564648