Скільки коштує EARNFI зараз?

EARNFI зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -6.91% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься EARNFI сьогодні?

EARNFI продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Quest-to-Earn.

Наскільки популярний EARNFI сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають EARNFI.

Що відрізняє EARNFI від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Quest-to-Earn та створений на мережі --, EARNFI пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки EARNFI існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 946409773.91475 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна EARNFI за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.