Сьогоднішня ціна EarnBet (EBET)

Поточна ціна EarnBet (EBET) сьогодні становить 0.00213694 USD з ринковою капіталізацією $ 9.86M USD. Ціна EBET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EarnBet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.74 USD

- зміна ціни EarnBet протягом дня — +2.51%

- циркуляційна пропозиція – 4.61B USD

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