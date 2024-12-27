Ціна EarnBet (EBET)
Поточна ціна EarnBet (EBET) сьогодні становить 0.00213694 USD з ринковою капіталізацією $ 9.86M USD. Ціна EBET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EarnBet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.74 USD
- зміна ціни EarnBet протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 4.61B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EarnBet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EarnBet до USD становила $ +0.0001550033.
За останні 60 днів зміна ціни EarnBet до USD становила $ +0.0008150276.
За останні 90 днів зміна ціни EarnBet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.51%
|30 днів
|$ +0.0001550033
|+7.25%
|60 днів
|$ +0.0008150276
|+38.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EarnBet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+2.51%
+3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others.
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