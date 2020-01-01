Токеноміка Earn Network (EARN) Дізнайтеся ключову інформацію про Earn Network (EARN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Earn Network (EARN) The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits. Офіційний вебсайт: https://earn.network/ Whitepaper: https://whitepaper.earn.network/en/ Купити EARN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Earn Network (EARN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Earn Network (EARN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5.20K $ 5.20K $ 5.20K Загальна пропозиція: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркуляційна пропозиція: $ 599.49M $ 599.49M $ 599.49M FDV (повністю розведена вартість): $ 86.82K $ 86.82K $ 86.82K Історичний максимум: $ 0.00500803 $ 0.00500803 $ 0.00500803 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Earn Network (EARN)

Токеноміка Earn Network (EARN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Earn Network (EARN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EARN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EARN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EARN, досліджуйте ціну токена EARN в реальному часі!

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