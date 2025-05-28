Ціна Earn Network (EARN)
Поточна ціна Earn Network (EARN) сьогодні становить 0,00001621 USD з ринковою капіталізацією $ 9,72K USD. Ціна EARN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Earn Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Earn Network протягом дня — +0,08%
- циркуляційна пропозиція – 599,49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Earn Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Earn Network до USD становила $ -0,0000061076.
За останні 60 днів зміна ціни Earn Network до USD становила $ -0,0000106660.
За останні 90 днів зміна ціни Earn Network до USD становила $ -0,00003036333921918784.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,08%
|30 днів
|$ -0,0000061076
|-37,67%
|60 днів
|$ -0,0000106660
|-65,79%
|90 днів
|$ -0,00003036333921918784
|-65,19%
Останній аналіз цін Earn Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,62%
+0,08%
-7,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits.
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