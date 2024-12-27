Ціна EARLY Radix (EARLY)
Поточна ціна EARLY Radix (EARLY) сьогодні становить 0.00369785 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна EARLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EARLY Radix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.91K USD
- зміна ціни EARLY Radix протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EARLY Radix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EARLY Radix до USD становила $ -0.0010271676.
За останні 60 днів зміна ціни EARLY Radix до USD становила $ +0.0044408057.
За останні 90 днів зміна ціни EARLY Radix до USD становила $ +0.0028471491188947348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.90%
|30 днів
|$ -0.0010271676
|-27.77%
|60 днів
|$ +0.0044408057
|+120.09%
|90 днів
|$ +0.0028471491188947348
|+334.68%
Останній аналіз цін EARLY Radix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-1.90%
+2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched.
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