Сьогоднішня ціна Earendel

Поточна ціна Earendel (EARENDEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EARENDEL до USD становить $ 0 за EARENDEL.

Earendel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 735, з циркуляційною пропозицією у 100,00B EARENDEL. Протягом останніх 24 годин EARENDEL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EARENDEL змінився на -- за останню годину та на +1,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Earendel (EARENDEL)

Ринкова капіталізація $ 34,74K$ 34,74K $ 34,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,74K$ 34,74K $ 34,74K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Earendel — $ 34,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EARENDEL — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,74K.