Актуальна ціна EAGLES WINGS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EGW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EGW на MEXC вже зараз.Актуальна ціна EAGLES WINGS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EGW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EGW на MEXC вже зараз.

Докладніше про EGW

Інформація про ціну EGW

Whitepaper EGW

Офіційний вебсайт EGW

Токеноміка EGW

Прогноз ціни EGW

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип EAGLES WINGS

Ціна EAGLES WINGS (EGW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EGW до USD:

--
----
-0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни EAGLES WINGS (EGW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:56:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни EAGLES WINGS (EGW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,71%

-0,21%

-13,95%

-13,95%

Актуальна ціна EAGLES WINGS (EGW) становить --. За останні 24 години EGW торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGW становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EGW змінився на +0,71% за останню годину, -0,21% за 24 години та на -13,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EAGLES WINGS (EGW)

$ 53,64K
$ 53,64K$ 53,64K

--
----

$ 53,64K
$ 53,64K$ 53,64K

446,95B
446,95B 446,95B

446 949 443 649,4603
446 949 443 649,4603 446 949 443 649,4603

Поточна ринкова капіталізація EAGLES WINGS — $ 53,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGW — 446,95B, зі загальною пропозицією 446949443649.4603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,64K.

Історія ціни EAGLES WINGS (EGW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EAGLES WINGS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EAGLES WINGS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EAGLES WINGS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EAGLES WINGS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,21%
30 днів$ 0-29,45%
60 днів$ 0-40,69%
90 днів$ 0--

Що таке EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс EAGLES WINGS (EGW)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни EAGLES WINGS (USD)

Скільки коштуватиме EAGLES WINGS (EGW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EAGLES WINGS (EGW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EAGLES WINGS.

Перегляньте прогноз ціни EAGLES WINGS вже зараз!

EGW до місцевих валют

Токеноміка EAGLES WINGS (EGW)

Розуміння токеноміки EAGLES WINGS (EGW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EGW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про EAGLES WINGS (EGW)

Скільки сьогодні коштує EAGLES WINGS (EGW)?
Актуальна ціна EGW у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EGW до USD?
Поточна ціна EGW до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EAGLES WINGS?
Ринкова капіталізація EGW — $ 53,64K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EGW?
Циркуляційна пропозиція EGW — 446,95B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EGW?
EGW досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EGW?
Історична мінімальна ціна EGW становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EGW?
Актуальний обсяг торгівлі EGW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EGW цього року?
EGW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EGW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:56:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для EAGLES WINGS (EGW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.