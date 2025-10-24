Інформація щодо ціни EAGLES WINGS (EGW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,71% Зміна ціни (1 дн.) -0,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,95%

Актуальна ціна EAGLES WINGS (EGW) становить --. За останні 24 години EGW торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGW становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EGW змінився на +0,71% за останню годину, -0,21% за 24 години та на -13,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EAGLES WINGS (EGW)

Ринкова капіталізація $ 53,64K$ 53,64K $ 53,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,64K$ 53,64K $ 53,64K Циркуляційне постачання 446,95B 446,95B 446,95B Загальна пропозиція 446 949 443 649,4603 446 949 443 649,4603 446 949 443 649,4603

Поточна ринкова капіталізація EAGLES WINGS — $ 53,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGW — 446,95B, зі загальною пропозицією 446949443649.4603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,64K.