Сьогоднішня ціна Eagle of Truth (EGL)

Поточна ціна Eagle of Truth (EGL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.01K USD. Ціна EGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eagle of Truth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.22 USD

- зміна ціни Eagle of Truth протягом дня — -2.97%

- циркуляційна пропозиція – 893.10M USD

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