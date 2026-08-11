Сьогоднішня ціна Eagle AI

Поточна ціна Eagle AI (EAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.86% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EAI до USD становить $ 0 за EAI.

Eagle AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73,106, з циркуляційною пропозицією у 92.39M EAI. Протягом останніх 24 годин EAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.644621, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EAI змінився на -0.09% за останню годину та на -4.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 72.94.

Ринкова інформація щодо Eagle AI (EAI)

Ринкова капіталізація $ 73.11K$ 73.11K $ 73.11K Обсяг (за 24 год) $ 72.94$ 72.94 $ 72.94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73.11K$ 73.11K $ 73.11K Циркуляційне постачання 92.39M 92.39M 92.39M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Eagle AI — $ 73.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 72.94. Циркуляційна пропозиція EAI — 92.39M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73.11K.