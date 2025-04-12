Сьогоднішня ціна Eafin (EAFIN)

Поточна ціна Eafin (EAFIN) сьогодні становить 0.119833 USD з ринковою капіталізацією $ 26.14M USD. Ціна EAFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eafin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Eafin протягом дня — -4.78%

- циркуляційна пропозиція – 218.03M USD

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