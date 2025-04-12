Ціна Eafin (EAFIN)
Поточна ціна Eafin (EAFIN) сьогодні становить 0.119833 USD з ринковою капіталізацією $ 26.14M USD. Ціна EAFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eafin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eafin протягом дня — -4.78%
- циркуляційна пропозиція – 218.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eafin до USD становила $ -0.0060265762231865.
За останні 30 днів зміна ціни Eafin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eafin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eafin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0060265762231865
|-4.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eafin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.78%
-7.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.
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