Токеноміка E4C (E4C) Дізнайтеся ключову інформацію про E4C (E4C), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація E4C (E4C) E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Офіційний вебсайт: https://www.ambrus.studio/ Whitepaper: https://whitepaper.ambrus.studio/ Купити E4C зараз!

Токеноміка та аналіз ціни E4C (E4C) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена E4C (E4C), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 475,76K $ 475,76K $ 475,76K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 113,71M $ 113,71M $ 113,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,18M $ 4,18M $ 4,18M Історичний максимум: $ 0,137584 $ 0,137584 $ 0,137584 Історичний мінімум: $ 0,00347053 $ 0,00347053 $ 0,00347053 Поточна ціна: $ 0,00418429 $ 0,00418429 $ 0,00418429 Дізнайтеся більше про ціну E4C (E4C)

Токеноміка E4C (E4C): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки E4C (E4C) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів E4C, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів E4C, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку E4C, досліджуйте ціну токена E4C в реальному часі!

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