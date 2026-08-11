Яка зараз ціна E Money Network?

Живуча ціна E Money Network (EMYC) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином E Money Network позиціонується на ринку?

Наразі E Money Network займає #4497 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴11198216.11025940480000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу EMYC?

Обсяг токенів у обігу EMYC становить 254475850.2816831 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін E Money Network за останню добу?

За останню добу E Money Network торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴0.0470855327258312960000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки E Money Network віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

E Money Network досяг найвищого значення за всю історію — ₴7.81731730186976000000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують EMYC?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для E Money Network?

Поточне зміщення ціни на 15.73% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Wallets,Real World Assets (RWA),Neobank. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.