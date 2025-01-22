Сьогоднішня ціна E C Inu (ECI)

Поточна ціна E C Inu (ECI) сьогодні становить 0.0000010 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ECI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності E C Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.51 USD

- зміна ціни E C Inu протягом дня — +1.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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