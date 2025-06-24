Ціна Dyordotcom (DYOR)
Поточна ціна Dyordotcom (DYOR) сьогодні становить 0,00183189 USD з ринковою капіталізацією $ 803,49K USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dyordotcom:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dyordotcom протягом дня — +4,54%
- циркуляційна пропозиція – 438,61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dyordotcom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dyordotcom до USD становила $ -0,0005956102.
За останні 60 днів зміна ціни Dyordotcom до USD становила $ -0,0006062387.
За останні 90 днів зміна ціни Dyordotcom до USD становила $ -0,0019621050178144852.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,54%
|30 днів
|$ -0,0005956102
|-32,51%
|60 днів
|$ -0,0006062387
|-33,09%
|90 днів
|$ -0,0019621050178144852
|-51,71%
Останній аналіз цін Dyordotcom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,59%
+4,54%
-11,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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