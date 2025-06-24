Сьогоднішня ціна Dyordotcom (DYOR)

Поточна ціна Dyordotcom (DYOR) сьогодні становить 0,00183189 USD з ринковою капіталізацією $ 803,49K USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dyordotcom:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dyordotcom протягом дня — +4,54%

- циркуляційна пропозиція – 438,61M USD

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