Сьогоднішня ціна DYOR LABS (DYOR)

Поточна ціна DYOR LABS (DYOR) сьогодні становить 0.01486405 USD з ринковою капіталізацією $ 6.39M USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DYOR LABS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.29K USD

- зміна ціни DYOR LABS протягом дня — -11.87%

- циркуляційна пропозиція – 430.00M USD

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