Сьогоднішня ціна DYOR hub (DYORHUB)

Поточна ціна DYOR hub (DYORHUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.37K USD. Ціна DYORHUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DYOR hub:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DYOR hub протягом дня — +7.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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