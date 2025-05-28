Ціна DYOR hub (DYORHUB)
Поточна ціна DYOR hub (DYORHUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.37K USD. Ціна DYORHUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DYOR hub:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DYOR hub протягом дня — +7.37%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DYOR hub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DYOR hub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DYOR hub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DYOR hub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.37%
|30 днів
|$ 0
|+44.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DYOR hub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+7.37%
+4.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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