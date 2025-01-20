Сьогоднішня ціна DYOR Coin (DYOR)

Поточна ціна DYOR Coin (DYOR) сьогодні становить 1.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DYOR Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 571.60 USD

- зміна ціни DYOR Coin протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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