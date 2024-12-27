Ціна DYOR (DYOR)
Поточна ціна DYOR (DYOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 224.73K USD. Ціна DYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DYOR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 392.21 USD
- зміна ціни DYOR протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 79.37B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DYOR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DYOR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DYOR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DYOR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.25%
|30 днів
|$ 0
|+12.52%
|60 днів
|$ 0
|+28.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DYOR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.25%
+6.29%
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