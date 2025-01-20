Ціна Dynasty Coin (DNY)
Поточна ціна Dynasty Coin (DNY) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dynasty Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.05 USD
- зміна ціни Dynasty Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dynasty Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dynasty Coin до USD становила $ +0.2706923800.
За останні 60 днів зміна ціни Dynasty Coin до USD становила $ +0.3463371380.
За останні 90 днів зміна ціни Dynasty Coin до USD становила $ +0.2622695331277017.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.2706923800
|+22.19%
|60 днів
|$ +0.3463371380
|+28.39%
|90 днів
|$ +0.2622695331277017
|+27.38%
Останній аналіз цін Dynasty Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dynasty Coin - Blockchain from Empire
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