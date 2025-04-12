Ціна Dynamo (DYNO)
Поточна ціна Dynamo (DYNO) сьогодні становить 2.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYNO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dynamo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.46 USD
- зміна ціни Dynamo протягом дня — +9.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dynamo до USD становила $ +0.214631.
За останні 30 днів зміна ціни Dynamo до USD становила $ -0.3449376040.
За останні 60 днів зміна ціни Dynamo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dynamo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.214631
|+9.75%
|30 днів
|$ -0.3449376040
|-14.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dynamo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+9.75%
+11.39%
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