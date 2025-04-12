Сьогоднішня ціна Dynamo (DYNO)

Поточна ціна Dynamo (DYNO) сьогодні становить 2.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYNO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dynamo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.46 USD

- зміна ціни Dynamo протягом дня — +9.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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