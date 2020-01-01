Токеноміка Dynamic Crypto Index (DCI) Дізнайтеся ключову інформацію про Dynamic Crypto Index (DCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dynamic Crypto Index (DCI) DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Офіційний вебсайт: https://dcindex.io/ Whitepaper: https://dcindex.io/whitepaper Купити DCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dynamic Crypto Index (DCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dynamic Crypto Index (DCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 Циркуляційна пропозиція: $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Історичний максимум: $ 18 373,68 $ 18 373,68 $ 18 373,68 Історичний мінімум: $ 7 178,43 $ 7 178,43 $ 7 178,43 Поточна ціна: $ 9 232,71 $ 9 232,71 $ 9 232,71 Дізнайтеся більше про ціну Dynamic Crypto Index (DCI)

Токеноміка Dynamic Crypto Index (DCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dynamic Crypto Index (DCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCI, досліджуйте ціну токена DCI в реальному часі!

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