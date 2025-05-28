Сьогоднішня ціна Dynamic Crypto Index (DCI)

Поточна ціна Dynamic Crypto Index (DCI) сьогодні становить 10 769,78 USD з ринковою капіталізацією $ 1,62M USD. Ціна DCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dynamic Crypto Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dynamic Crypto Index протягом дня — +0,18%

- циркуляційна пропозиція – 150,00 USD

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