Ціна Dynamic Crypto Index (DCI)
Поточна ціна Dynamic Crypto Index (DCI) сьогодні становить 10 769,78 USD з ринковою капіталізацією $ 1,62M USD. Ціна DCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dynamic Crypto Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dynamic Crypto Index протягом дня — +0,18%
- циркуляційна пропозиція – 150,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dynamic Crypto Index до USD становила $ +18,86.
За останні 30 днів зміна ціни Dynamic Crypto Index до USD становила $ +135,4935252020.
За останні 60 днів зміна ціни Dynamic Crypto Index до USD становила $ +768,1685592140.
За останні 90 днів зміна ціни Dynamic Crypto Index до USD становила $ -152,217400590612.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +18,86
|+0,18%
|30 днів
|$ +135,4935252020
|+1,26%
|60 днів
|$ +768,1685592140
|+7,13%
|90 днів
|$ -152,217400590612
|-1,39%
Останній аналіз цін Dynamic Crypto Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,19%
+0,18%
+1,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
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