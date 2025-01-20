Ціна Dymmax (DMX)
Поточна ціна Dymmax (DMX) сьогодні становить 0.01308393 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dymmax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.88 USD
- зміна ціни Dymmax протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dymmax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dymmax до USD становила $ +0.0024885595.
За останні 60 днів зміна ціни Dymmax до USD становила $ +0.0241026493.
За останні 90 днів зміна ціни Dymmax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ +0.0024885595
|+19.02%
|60 днів
|$ +0.0241026493
|+184.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dymmax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.75%
+0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DYMMAX - is a unique platform designed to solve this problem, taking into account the cryptocurrency market specifics, as well as the concept of distribution. A set of option pricing strategies is implemented at its basis, with pricing based on the parimutuel betting with fixed odds model.
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