Ціна Dyl (DYL)
Поточна ціна Dyl (DYL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DYL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dyl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.03K USD
- зміна ціни Dyl протягом дня — -1.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dyl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dyl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dyl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dyl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.39%
|30 днів
|$ 0
|-1.38%
|60 днів
|$ 0
|-1.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dyl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.39%
-1.42%
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