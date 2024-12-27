Ціна dYdX (ETHDYDX)
Поточна ціна dYdX (ETHDYDX) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 709.57M USD. Ціна ETHDYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dYdX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.72M USD
- зміна ціни dYdX протягом дня — +6.65%
- циркуляційна пропозиція – 449.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dYdX до USD становила $ +0.09851.
За останні 30 днів зміна ціни dYdX до USD становила $ +0.0912529000.
За останні 60 днів зміна ціни dYdX до USD становила $ +0.8757401220.
За останні 90 днів зміна ціни dYdX до USD становила $ +0.5198400382454661.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.09851
|+6.65%
|30 днів
|$ +0.0912529000
|+5.78%
|60 днів
|$ +0.8757401220
|+55.43%
|90 днів
|$ +0.5198400382454661
|+49.03%
Останній аналіз цін dYdX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.47%
+6.65%
+14.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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