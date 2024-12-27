Сьогоднішня ціна dYdX (ETHDYDX)

Поточна ціна dYdX (ETHDYDX) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 709.57M USD. Ціна ETHDYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dYdX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.72M USD

- зміна ціни dYdX протягом дня — +6.65%

- циркуляційна пропозиція – 449.43M USD

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