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Ціна Dyad (DYAD)

USD

Графік ціни Dyad (DYAD) в реальному часі

$0.985656
$0.985656$0.985656
-0.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Dyad (DYAD)

Поточна ціна Dyad (DYAD) сьогодні становить 0.985656 USD з ринковою капіталізацією $ 9.72M USD. Ціна DYAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dyad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08K USD
- зміна ціни Dyad протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 9.85M USD

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Цінові показники Dyad (DYAD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0020072964168259.
За останні 30 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0092572811.
За останні 60 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0071945988.
За останні 90 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0173736791109434.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0020072964168259-0.20%
30 днів$ -0.0092572811-0.93%
60 днів$ -0.0071945988-0.72%
90 днів$ -0.0173736791109434-1.73%

Аналіз цін Dyad (DYAD)

Останній аналіз цін Dyad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.980592
$ 0.980592$ 0.980592

$ 0.999107
$ 0.999107$ 0.999107

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

+0.06%

-0.20%

+0.60%

Ринкова інформація Dyad (DYAD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 9.72M
$ 9.72M$ 9.72M

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

9.85M
9.85M 9.85M

Що таке Dyad ( DYAD)

DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DYAD до місцевих валют

1 DYAD до AUD
A$1.58690616
1 DYAD до GBP
0.77866824
1 DYAD до EUR
0.9363732
1 DYAD до USD
$0.985656
1 DYAD до MYR
RM4.40588232
1 DYAD до TRY
34.6950912
1 DYAD до JPY
¥155.487234
1 DYAD до RUB
105.20892144
1 DYAD до INR
84.3228708
1 DYAD до IDR
Rp15,897.67519368
1 DYAD до PHP
57.35532264
1 DYAD до EGP
￡E.50.13046416
1 DYAD до BRL
R$6.09135408
1 DYAD до CAD
C$1.41934464
1 DYAD до BDT
117.5887608
1 DYAD до NGN
1,525.77577488
1 DYAD до UAH
41.25956016
1 DYAD до VES
Bs50.268456
1 DYAD до PKR
Rs273.94337208
1 DYAD до KZT
509.90941848
1 DYAD до THB
฿33.50244744
1 DYAD до TWD
NT$32.3787996
1 DYAD до CHF
Fr0.8870904
1 DYAD до HKD
HK$7.64869056
1 DYAD до MAD
.د.م9.91569936