Сьогоднішня ціна Dyad (DYAD)

Поточна ціна Dyad (DYAD) сьогодні становить 0.985656 USD з ринковою капіталізацією $ 9.72M USD. Ціна DYAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dyad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08K USD

- зміна ціни Dyad протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 9.85M USD

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