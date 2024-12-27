Ціна Dyad (DYAD)
Поточна ціна Dyad (DYAD) сьогодні становить 0.985656 USD з ринковою капіталізацією $ 9.72M USD. Ціна DYAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dyad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08K USD
- зміна ціни Dyad протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 9.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0020072964168259.
За останні 30 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0092572811.
За останні 60 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0071945988.
За останні 90 днів зміна ціни Dyad до USD становила $ -0.0173736791109434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020072964168259
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0092572811
|-0.93%
|60 днів
|$ -0.0071945988
|-0.72%
|90 днів
|$ -0.0173736791109434
|-1.73%
Останній аналіз цін Dyad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.20%
+0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin.
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