Ціна DXdao (DXD)
Поточна ціна DXdao (DXD) сьогодні становить 79.74 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна DXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DXdao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 327.31 USD
- зміна ціни DXdao протягом дня — +8.73%
- циркуляційна пропозиція – 23.47K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DXdao до USD становила $ +6.4.
За останні 30 днів зміна ціни DXdao до USD становила $ +26.7835177440.
За останні 60 днів зміна ціни DXdao до USD становила $ +9.0912690360.
За останні 90 днів зміна ціни DXdao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +6.4
|+8.73%
|30 днів
|$ +26.7835177440
|+33.59%
|60 днів
|$ +9.0912690360
|+11.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DXdao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+8.73%
+7.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.
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