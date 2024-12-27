Сьогоднішня ціна DXdao (DXD)

Поточна ціна DXdao (DXD) сьогодні становить 79.74 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна DXD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DXdao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 327.31 USD

- зміна ціни DXdao протягом дня — +8.73%

- циркуляційна пропозиція – 23.47K USD

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