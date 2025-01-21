Сьогоднішня ціна DxChain (DX)

Поточна ціна DxChain (DX) сьогодні становить 0.00002298 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DxChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 749.10 USD

- зміна ціни DxChain протягом дня — +3.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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