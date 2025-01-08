Сьогоднішня ціна dwog (DWOG)

Поточна ціна dwog (DWOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.50K USD. Ціна DWOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dwog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.40 USD

- зміна ціни dwog протягом дня — -7.55%

- циркуляційна пропозиція – 964.38M USD

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