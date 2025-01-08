Ціна dwog (DWOG)
Поточна ціна dwog (DWOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.50K USD. Ціна DWOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dwog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.40 USD
- зміна ціни dwog протягом дня — -7.55%
- циркуляційна пропозиція – 964.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dwog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dwog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dwog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dwog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.55%
|30 днів
|$ 0
|-35.14%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dwog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-7.55%
+0.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms
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