Ціна Dwake On Sol (DWAKE)
Поточна ціна Dwake On Sol (DWAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.46K USD. Ціна DWAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dwake On Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.50 USD
- зміна ціни Dwake On Sol протягом дня — -5.16%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dwake On Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dwake On Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dwake On Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dwake On Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.16%
|30 днів
|$ 0
|-20.03%
|60 днів
|$ 0
|-7.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dwake On Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.16%
+3.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.
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